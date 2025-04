Le film Superman n'est pas une Origin Story selon Rachel Brosnahan (Lois Lane)

Au fil des années, nous avons eu de nombreuses adaptations de Superman et avec elles, tout autant de directions prises. Un nombre assez incroyable qui sous-entend que nous avons eu droit à de nombreuses reprises aux fameuses scènes Origin Story afin d'expliquer comment le plus grand héros de tous les temps est passé d'un petit garçon de Smallville à Superman. Mais qu'en est-il du prochain opus signé James Gunn ? Est-ce qu'il aura droit à sa scène origin story ? Eh bien la réponse est non ! C'est l'actrice Rachel Brosnahan (Lois Lane dans le film) qui a déclaré la chose lors d'une interview.

Voici ce qu'elle a dit sur le sujet :

J'aime aussi le fait que cela ne soit pas une origin story. Nous avons vu cette origin story réalisée de si belle manière et plusieurs fois, mais nous arrivons dans un monde qui existe déjà - Lois et Clark travaillent au Daily Planet , les monstres existent à Metropolis, Lex Luthor a LuthorCorp. Nous commençons à un point de leur relation que nous n'avons jamais vu jusque-là. Cela fait trois mois qu'ils sont ensemble. Et ils se posent des questions quant à l'avenir de leur relation. Ils ne savent pas si c’est quelque chose qui n’était qu’une très belle aventure ou quelque chose qui pourrait durer éternellement, et ils ont des visions du monde vraiment opposées, et ils se heurtent l'un l'autre de cette façon. C’était donc une façon vraiment amusante d’entrer dans une histoire familière.

Pour rappel, nous avions réalisé une analyse du trailer du film lors de sa sortie.

