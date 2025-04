DC Absolute ou le renouveau graphique des personnages

DC Comics est en train de faire des merveilles avec son DC Absolute. Les six séries lancées jusque-là sont, au pire, plutôt bonnes, et au mieux, franchement excellentes. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises et pourtant, il y a un point que nous n'avons pas encore véritablement abordé : le design des personnages. Comme déjà indiqué par le passé, DC Absolute, c'est l'occasion pour l'éditeur de proposer une nouvelle version de ses personnages les plus emblématiques mais sans pour autant dénaturer leur essence ou changer leurs caractéristiques profondes. Une revisite qui passe par une revisite également visuelle que nous avons étudier à travers une vidéo.

