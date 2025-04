[Sorties Comics] Vendredi 04 Avril

Urban Comics



Pas de note

Après avoir éliminé Rampe-Mort, l'homme de main de sa marraine Grendrid, Briar et ses compagnons d'aventures arpentent les terres d'Arquepierre avec la ferme intention de mettre un terme à son avènement diabolique. Mais malgré leurs intentions chevaleresques, leur réputation de chasseurs de primes les précède et leur cause bien plus de soucis que prévu. À l'approche du château de son adversaire, le mystère s'épaissit autour de la malédiction qui affecte Briar, et l'Araignée semble en savoir plus que ce qu'elle prétendait jusqu'alors.

Contenu vo : Briar vol.2 (#5-8)

Prix : 19€