Politique de MDCU concernant les spoilers

Internet évolue. Nous le savons. Vous le savez. Il faut que tout aille très vite, tout le temps. En partant de ce principe, passer des heures à taper des articles lorsqu'il suffit de balancer un lien US sur les réseaux sociaux avec un smiley rigolo tient, en 2025, de l'hérésie. Pourtant, c'est ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que cette hérésie, nous l'aimons.

Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour réagir à une mode omniprésente sur les réseaux sociaux, celle qui consiste à balancer le coeur d'une news en commentaire afin de faire gagner quelques secondes aux copains en les évitant de les faire cliquer sur les liens. Déjà dans les news générales, ce n'est pas un comportement très sympa pour nous (j'y reviendrai plus tard) mais dans les news spoilantes, c'est juste détestable.

Sur MDCU, nous parlons souvent d'évènements assez marquants comme la mort d'un personnage. Parfois, c'est tout simplement une annonce de la part d'un éditeur. Prenez en exemple notre news Marvel tease la mort du Silver Surfer. Ici, on ne va pas s'amuser à retirer le nom du personnage puisque c'est clairement Marvel qui vous l'annonce. Mais d'autres fois, il s'agit bien d'un spoiler. Et si tel est le cas, nous retirons donc le nom du personnage concerné du titre de la news. Prenez en exemple la news DC tue l'un des personnages préférés de la JSA. Ici, nous parlons d'un comics sorti hier et, qui plus est, aux Etats-Unis. Hypothétiquement, il s'agit donc d'une information que les lecteurs VF ne désirent pas forcément connaître avant leur lecture. Ne pas mettre le nom tient ici plus du respect du lecteur qu'autre chose.

Donc, lorsque sur ce type de news, le nom du personnage est mis en commentaire au bout de cinq minutes parce que bon "c'est pas cool, on ne donne pas l'info tout de suite", vous faites surtout du tort à vos camarades.

Pour terminer, et comme je le disais aussi plus haut, ce n'est pas sympa pour nous non plus. Je vous rappelle que le site est tenu par des passionnés et que ce sont les publicités qui parviennent à le faire tourner. Or, comme vous pouvez le constater, des pubs (et notamment des bannières), il y en a de moins en moins (l'évolution d'internet comme je le mentionnais). De plus, on ne peut pas dire que nos liens sur les réseaux sociaux soient "putaclic" ou que le site internet soit ravagé par les publicités. Aussi, je ne suis pas sûr que le site mérite un tel comportement. Et bien sûr, agir de sorte que le site ait moins de visibilité, c'est clairement ne pas aider dans une situation qui est déjà passablement difficile. Dans l'idéal, il serait donc de bon ton de mettre fin à ce comportement.

A l'inverse, je profite également de cette (grosse) parenthèse pour remercier ceux qui nous soutiennent sur tipeee, ceux qui font leurs commandes en passant par nous ou ceux qui ont retiré leur bloqueur de publicité sur MDCU. On ne vous remerciera jamais assez pour le coup de main.

Merci de votre attention.