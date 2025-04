Sacrifice héroïque d'une super-vilaine dans Batgirl

Le 6 novembre, DC Comics a relancé un titre Batgirl, écrit par Tate Brombal et dessiné par Takeshi Miyazawa. Un titre plutôt accessible à cadence mensuelle et dont le prix est fixé à 3.99$ le numéro.

Lorsqu'un groupe d'assassins mortels s'en prend à Cassandra Cain pour la tuer, Lady Shiva est forcée de l'aider, et les deux doivent mettre de côté leurs différends et travailler ensemble en tant que mère et fille afin de survivre. Malheureusement, rien n'est jamais aussi simple, et Batgirl va devoir embarquer pour une aventure riche en arts martiaux, une quête de Justice , de vérité... et de vengeance ? Cette Batgirl n'a rien à voir avec les autres alors ne manquez pas cette occasion de plonger dans la psyché de l'une des combattantes les plus redoutables de Gotham City , et d'explorer sa relation complexe et profonde à sa mère.

Depuis le premier numéro de cette nouvelle série régulière, Batgirl / Cassandra Cain se voit, plus ou moins par la force des choses, obligée de faire équipe avec Lady Shiva. Jusque-là, l'équipe tenait bon seulement voilà, on avait beau avancé dans les numéros, Batgirl ne parvenait pas vraiment à prendre le dessus sur ses (très) nombreux adversaires. De là, ce n'était qu'une question de temps avant qu'un drame ne survienne.

Vous l'aurez compris, le drame est finalement survenu avec Batgirl #6, un numéro dans lequel Lady Shiva se sacrifie afin que Batgirl ait une chance d'échapper à une armée de super-ninjas.

Le prochain numéro, Batgirl #7, sortira le 7 mai. Il marquera le début d'un tout nouvel arc.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le numéro 1 de cette série ici.