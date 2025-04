Replay du Twitch du Jeudi 3 avril : L'actu comics, DC Absolute et le ménage de James Gunn

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible. Voici les liens des différentes parties :

Warner Bros / James Gunn sont-ils déjà en train de foirer DC au cinéma ?

DC Absolute ou le renouveau graphique des personnages :

Les actus comics #3 : Mars 2025

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

- - -

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par revenir sur l'actu comics du mois de mars. Nous parlerons de Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, Daredevil: Born Again, Absolute Batman , entre autre. Nous continuerons avec une étude des nouveaux designs des personnages DC Comics à travers sa lignée Absolute. L'occasion pour nous de revenir sur les différences entre les versions classiques et absolute des personnages comme Black Mask, Flash ou encore du Joker. Enfin, nous terminerons avec un débat portant sur James Gunn et, plus particulièrement, sur le ménage qu'il réalise à moitié afin de rendre "plus clair" le nouveau DC Universe au cinéma.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

