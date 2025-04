Preview VO Ironheart: Bad Chemistry #1

La preview VO du titre Ironheart: Bad Chemistry #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par John Jennings et dessiné par Jethro Morales. Edité par Marvel, il sort demain pour 4.99$.

LE RETOUR D’UN ENNEMI JURÉ, ENVOYANT DES ONDES DE CHOC DANS LE MONDE DE RIRI ! Elle a déjà attaqué Chicago une fois et s’est enfuie avec un artefact précieux provenant du DuSable Black History Museum. Aujourd’hui, la transformatrice alchimique KHEM est de retour pour une nouvelle bouchée de la ville d’Ironheart, et cette fois, elle n’est pas seule. Quel est le lien entre Khem et un méchant classique d’Iron Man – et Riri peut-elle l’arrêter avant que tout Chicago ne brûle ? L’écrivain John Jennings, lauréat d’un prix Hugo et d’un Eisner, fait équipe avec l’artiste vedette Jethro Morales pour une rafale de coups bourrés d’action dans la ville des vents !