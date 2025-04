Spider-Man 4 s'intitulera Spider-Man: Brand New Day!

Le réalisateur Destin Daniel Cretton vient de dévoiler le nom du prochain opus Spider-Man. Après Spider-Man : Homecoming, Spider-Man: Far from home et Spider-Man : No way home, nous aurons donc droit à Spider-Man: Brand New Day, traduisible par Spider-Man : Une toute nouvelle journée.

Dans les comics, Brand New Day fait référence aux comics de 2008, plus précisément à la période durant laquelle l'identité secrète de Peter Parker est rétablie (il avait annoncé au monde qu'il était Spider-Man lors de Civil War soit en 2006-2007) et son mariage avec Mary Jane effacé. Dans le cas des films, le titre fait également sens au vue de la fin de Spider-Man : No Way Home.

Le tournage devrait débuter cet été. Côté casting, seuls Holland, Zendaya et Sadie Sink ont été annoncés pour le moment.