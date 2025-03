Nouveau costume pour le Spider-man Takuya Yamashiro

Le titre Spider-Man Vs Venomverse va être l'occasion de mettre en avant d'autres versions de Spider-man. Et ce n'est pas Spider-Man Vs Venomverse #3 qui va nous contredire. En effet, la cover de ce numéro met en avant le Spider-Man japonais, Takuya Yamashiro. Visiblement, il prendra part au combat et ce, dans un tout nouveau costume réalisé par Luciano Vecchio.

Le voici :

Pour rappel, Takuya Yamashiro est un peu particulier puisqu'il s'agit en réalité de la star de la série télévisée Spider-Man de la Toei.

Spider-Verse vs. Venomverse #3 sortira le 3 juillet