Finn Jones exprime son désir de reprendre le rôle d'Iron Fist dans le MCU

Lors de la convention La Conve Monterrey au Mexique, Finn Jones, connu pour son interprétation de Danny Rand, alias Iron Fist, dans la série éponyme de Netflix, a réitéré son souhait de revenir dans l'univers cinématographique Marvel (MCU).

Conscient des critiques précédentes concernant son personnage, l'acteur a déclaré : "Je suis très conscient des critiques sur le personnage et mon rôle dedans. Ma réponse à cela est : 'Donnez-moi une pu**** de chance. Je suis là et je suis prêt, et je veux prouver aux gens qu'ils ont tort."

Ce n'est pas la première fois que l'acteur exprime son intérêt pour reprendre ce rôle. L'année dernière, il avait suggéré l'idée d'une série "Heroes for Hire" aux côtés de Mike Colter, qui incarne Luke Cage. Il avait alors affirmé : "J'adorerais voir la chimie entre Mike et moi à nouveau. C'était toujours fantastique. Je pense que ce sont des personnages vraiment intéressants à réunir. Si ils nous ramenaient, Mike et moi, pour faire une série télévisée 'Heroes for Hire', je pense que ce serait la bonne voie."

Les critiques initiales de la série "Iron Fist" portaient principalement sur la chorégraphie des combats et la représentation incohérente du personnage de Danny Rand. Toutefois, avec le retour de personnages tels que Daredevil, interprété par Charlie Cox, et Kingpin, joué par Vincent D'Onofrio, dans le MCU, l'idée de réintroduire Iron Fist semble gagner du terrain.

De plus, Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l'animation chez Marvel, a récemment indiqué que le retour de personnages comme Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist était "très exploré".

Actuellement, Finn Jones poursuit sa carrière en apparaissant dans la série Apple TV+ "Dickinson" aux côtés de Hailee Steinfeld. Néanmoins, son enthousiasme pour reprendre le rôle de Danny Rand demeure intact, et il espère avoir l'opportunité de démontrer une nouvelle facette de son personnage dans le MCU.