Retour de flamme pour Graham Nolan et sa critique de l'Absolute Bane, il contre-attaque

Il y a peu, nous vous annoncions que le co-créateur de Bane, Graham Nolan, n'était pas du tout satisfait du nouveau design du personnage dans Absolute Batman (et que, par extension, nous pouvons appeler Absolute Bane ). Sauf que voilà, il semblerait que nombreuses sont les personnages insatisfaites de son... insatisfaction.

En effet, son commentaire est tout bonnement devenu viral avec plus de 2.1 millions de vues, soit plus de vues que les comics Batman, avec ou sans Bane . Et la plupart du temps, il s'agit de commentaires peu sympathiques envers Graham. Du coup, le co-créateur du personnage est revenu à la charge et a lancé un petit aux haters qui se sont manifetés.

Voici ce qu'il a déclaré :

Après que l’on m’ait demandé sans cesse mon avis sur cette version de Bane , j’ai donné une réponse honnête et j’ai cassé X ! On m’a traité de tous les noms, de « has been », de « amer », de « vieux ». D’accord, le dernier est peut-être exact. Il faut se détendre ! C’est juste MON avis ! Cela ne devrait pas affecter ce que vous ressentez à ce sujet. 1,6 million de personnes ont vu le post et il semble que beaucoup aient eu leur propre opinion. Si chacun d’entre vous achetait des bandes dessinées au lieu de réagir à l’opinion d’un seul homme, cette entreprise serait en meilleure forme. Je vous lance maintenant un défi à tous. Pourquoi se fâcher contre moi, alors que vous pouvez vous venger de moi ? ACHETEZ CE LIVRE ! Parlez-en à vos amis et obtenez-en plusieurs copies. Prouvez-moi que j’ai tort non pas avec vos claviers mais avec vos portefeuilles et donnez à cet artiste une énorme journée de paiement de royalties ! Amenons ce livre à 1,6 million de ventes ! Cela me donnera une bonne leçon.