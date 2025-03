Absolute Martian Manhunter passe en série régulière

Hier, c'était le top départ du titre Absolute Martian Manhunter avec le lancement du numéro 1 dans les boutiques de comics aux Etats-Unis. Et visiblement, les ventes ont été bonnes puisque DC Comics a d'ores et déjà annoncé que la série allait avoir droit à une extension. Ainsi, le titre passe de six à douze numéros minimum (en 1990, cela n'aurait pas été suffisant pour parler de série régulière mais vu l'état du marché actuel, les sites spécialisés parlent assez fréquemment de série "on going" dans ce genre de cas).

Pour rappel, le titre est tenu par Deniz Camp et Javier Rodriguez. Notre avis sur le titre sera, d'ailleurs, disponle dès demain en vidéo.