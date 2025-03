[Sorties Comics] Vendredi 28 Mars

Urban Comics



Le Chevalier Noir fait son entrée dans les années 1990, entouré d'un nouvel aura d'icône culturelle depuis sa modernisation par Frank MILLER dans BATMAN - ANNÉE UN et par Tim BURTON dans le film Batman. Jim APARO, Marv WOLFMAN, Alan GRANT et Nom BREYFOGLE se succèdent sur la série et marque l'histoire éditoriale du personnage, et d'autres auteurs prestigieux sont invités à poser leur griffe sur la mythologie du Justicier, comme Peter MILLIGAN sur l'arc "Dark City" ou Mike W. BARR avec la "La fiancée du Démon".

Contenu vo : Batman #443-457 + Batman Annual #14 + Secret origins #50 + Secret Origins of the World's Greatest Super-Heroes TPB + Detective Comics #615 + Batman:Bride of the Demon

Prix : 40€