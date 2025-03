Le final de X-Manhunt se dessine avec X-Manhunt Omega

Par Gail Simone, Murewa Ayodele et Gleb Melnikov, entre autres

La preview VO de X-Manhunt Omega #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Gail Simone et Murewa Ayodele et est dessiné par Gleb Melnikov, Federica Mancin et Enid Balam. Il sort demain pour 6.99$ du côté de Marvel.

LE FINAL DE X-MANHUNT ! La X-MANHUNT se termine alors que le Professeur X atteint sa destination, et que ses poursuivants assortis, amis et ennemis, le rattrapent ! Les alliances seront mises à l’épreuve, les lames de la trahison seront profondes avec des pointes empoisonnées et, lorsque la poussière retombera enfin, Charles Xavier devra faire un choix tectonique avec le destin de tous les mutants en jeu. Le monde est sur le point de changer. Cette fois-ci, tout le monde est bien réveillé.