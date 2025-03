Marvel : Les superior Avengers de Doom se dévoilent en covers

Nous en parlions il y a quelques temps. Avec Doom aux commandes suite à l'event One World Under Doom, il va sans dire que beaucoup de choses vont changer dans l'univers Marvel. L'éditeur ne l'a d'ailleurs pas cacher, avec le super-vilain qui possède les pouvoirs de Sorcier Suprême, un grand ménage va être fait et les Avengers et les Fantastic Four seront les premiers à mordre la poussière. Mais une question se pose. Avec les Avengers en moins, qui prendra leur place ?

Eh bien il semblerait que ce cher Doom a une réponse toute trouvée à ce sujet : une nouvelle équipe. Nommée Superior Avengers, il s'agira d'une version latverienne des Avengers dans laquelle ces puissants héros prennent l'apparence de super-vilains Marvel.

Il y a peu, ce sont les covers réalisées par Kyle Hotz qui ont été dévoilées. Un bon moyen de faire un teasing de la série tout en mettant en avant chacun des personnages.

Les voici :

Alors, qu'en pensez-vous ?