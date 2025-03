Colin Farrell en discussion pour incarner SGT. Rock

Visiblement, Colin Farrell n'en a pas terminé avec les adaptations de comics. Après avoir tenu le rôle d'Oz Cobb dans le film The Batman de Matt Reeves et dans le spin-off The Penguin, l'acteur serait à présent en discussion pour tenir le rôle titre dans le film SGT. Rock de Luca Guadagnino.

Pour autant, selon Deadline, cela ne sera pas forcément gagné pour Farrell notamment de par son emploi du temps qui est, d'ores et déjà, assez chargé. Pour rappel, c'était d'ailleurs, toujours selon les dires, la raison qui avait fait que Daniel Craig n'avait pas pu obtenir le rôle.

Affaire à suivre.