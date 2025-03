Safran et Gunn annoncent 3 films DC par an et s'expriment sur la baisse de qualité

Deux plus un

Lors d'un entretien avec le Wrap, Safran et Gunn se sont chacun exprimés sur un point différent. Et autant dire que les réponses sont intéressantes prises séparemment mais également en les combinant.

Nous allons commencer par Peter Safran qui dévoile leur objectif en terme de quantité. Ainsi, le but, tout du moins à l'heure actuelle, serait d'avoir trois films par an : deux live action et un film animé.

De son côté, James Gunn est venu sur le sujet de la baisse de qualité de certains films hollywoodiens. Voici ce qu'il a déclaré :

D’après mon expérience de travail à Hollywood, la pire chose à propos de la qualité des films hollywoodiens est le fait que tant de scénarios reçoivent le feu vert en fonction d’une date ou d’une propriété intellectuelle que nous voulons faire, mais que nous ne faisons pas correctement.

En ce sens, Gunn reprend un argument qu'il avait déjà avancé par le passé à savoir le fait de lancer un film sans script définitif. Pourquoi ? Parce que la date de sortie qui, de son côté, a déjà été annoncée, arrive à grands pas.

A présent, reste à savoir si le fait de prévoir trois films par an n'entre déjà pas, un peu, en contradiction avec les dires de Gunn... Il faudra sans doute attendre de voir si les trois films par an sont à réaliser "dans l'idéal" ou un "objectif auquel ils doivent se tenir".