Nouveau look et nouveau pouvoir pour Atrocitus et Dex-Starr

Attention, ce numéro traite de Green Lantern Corps #2, sorti hier aux Etats-Unis. Si vous désirez conserver la surprise lors de votre lecture, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Le deuxième numéro de la série Green Lantern Corps sorti hier aux Etats-unis a mis en avant deux ennemis des Green Lantern bien connus des lecteurs de comics : l'ancien leader des Red Lantern Atrocitus et l'un de ses plus fidèles représentants : Dex-Starr. Si nous en parlons aujourd'hui c'est parce que ces derniers ont bien changé. En effet, à travers ce deuxième numéro, nous retrouvons les deux personnages mais sans anneau, sans couleur rouge. A la place, les deux personnages possèdent à présent une armure noire avec, dans le cas d'Atrocitus, quelques nuances de rouges ci et là :

Par contre, ce n'est pas pour autant qu'Atrocitus est désarmé. Anneau ou pas, le personnage possède un pouvoir équivalent grâce à son armure, voyez plutôt :

A noter que grâce à ce numéro 2, nous avons donc pu voir les Green Lantern , les Yellow Lanterns et les Red Lanterns. A présent... Who's next ?!