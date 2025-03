Premières images de Predator Vs Spider-Man

Il y a pas mal d'images qui ont été dévoilées autour du très attendu Predator Vs Spider-Man #1 avec, en tête, les covers mais également quelques planches intérieures. L'occasion pour nous de nous faire un premier avis sur ce nouveau titre tenu par Benjamin Percy et Marcelo Ferreira.

Voici les images :

Mais aussi le synopsis :

Cible : Spider-Man dans la série la plus critique de Predator à ce jour ! Une vague de chaleur plonge New York dans le noir et Spider-Man patrouille alors que les esprits s'échauffent à travers la ville. Mais sous ses égouts et son métro crasseux se cache une menace sans précédent pour Peter Parker . Souhaitez la bienvenue à « Skinner », un Predator sans honneur et sans clan – seulement assoiffé de sang.

Pour rappel, le titre sortira le 23 avril.