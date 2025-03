Daredevil: Born Again a le meilleur démarrage de l'année sur Disney + avec 7.5 millions de vues

Selon Variety, Daredevil: Born Again a réalisé un top départ de 7.5 millions de vues en cinq jours. Il s'agit tout simplement du meilleur démarrage de l'année pour Disney+. Alors oui, nous ne sommes qu'en mars mais quand même... A titre de comparaison, la série sci-fi drama Paradise a réalisé 7 millions (et non pas en cinq jours mais en neuf jours) tandis qu'Agatha All Along tournait entre 3 et 5 millions de vues.

Bref, tout semble aller dans le meilleur des mondes pour Charlie Cox and co.

Prochain épisode d'ici quelques heures !