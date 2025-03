Jon Berthal s'exprime sur le film The Punisher à venir

C'était l'une des grosses nouvelles du mois dernier. Jon Berthal va, une fois encore, porter le costume du Punisher mais, cette fois, dans un Special Presentation. Et lors de la SXSW, l'acteur a dévoilé son point de vue sur ce projet à venir.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je me soucie profondément de Frank, je suis vraiment reconnaissant d'avoir l'opportunité de raconter l'histoire que les fans méritent selon moi. Nous donnons tout ce que nous avons [...] ce ne sera pas facile, ce ne sera pas léger, et je pense que c'est la version que ce personnage mérite et je suis juste plus qu'honoré et reconnaissant que nous ayons cette opportunité. Cela va être sombre; Frank n'a aucun intérêt à sortir de l'obscurité. Cela ne sera pas facile. Je ne sais pas si c'est le ton de Netflix, mais c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Cela ne sera pas un Punisher -léger, ça, je peux vous le promettre.