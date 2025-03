Une série Emma Frost en juin 2025

En juin, Emma Frost va avoir droit à une nouvelle série limitée. Intitulée Emma Frost: The White Queen , le titre aura pour but de revisiter des années du côté du super-vilain et, plus particulièrement, du côté du Hellfire Club.

Composé de cinq numéros, le titre sera écrit par Amy Chu (Poison Ivy: Cycle of Life and Death) et dessiné par Andrea Di Vito (Deadpool). Voici le synopsis :

Avant de devenir un pilier des héroïques X-Men, Emma Frost avait un autre rôle : la Reine Blanche du Hellfire Club ! Alors qu’elle lutte pour le pouvoir avec le reste de l'Inner Circle, assistez à l’ascension impitoyable d’Emma vers le sommet ! Et lorsqu’elle découvre qu’il y a une taupe au sein du Hellfire Club qui divulgue des secrets à leurs ennemis jurés, les X-Men, Emma ne reculera devant rien pour découvrir la vérité ! Plongez dans le passé d’Emma, apprenez des secrets choquants et préparez-vous à vous prosterner devant la Reine Blanche !

Et voici la cover, réalisée par David Nakayama :

Du point de vue de Chu, c'est en tout cas le jackpot. La scénariste gagnante d'un award a déclaré qu'elle a toujours voulu écrire Poison Ivy suivi d'Emma Frost et, plus particulièrement, la "bad Emma Frost ". Un point de vue visiblement partagé par Andrea Di Vito qui a déclaré "je ne pense pas qu'il y ait un personnage qui mérite plus une série solo qu'Emma Frost".

Sortie prévue le 18 juin