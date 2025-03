Les interprètes s'expriment sur les possibles retours de Domino, Ghost Rider et Agatha Harkness

Trois acteurs ayant tenu un rôle au sein d'un film ou une série Marvel ont été interrogés quant à leur possible retour dans les bottes de leur personnage respectif ce week-end. On commence avec Zazie Beetz qui tenait le rôle de Domino dans Deadpool 2 et qui a répondu avec une pointe d'humour :

Je n'ai eu aucune discussion avec Marvel mais j'en parle avec moi-même. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que je trouve un scénariste et que je fasse tout le boulot mais peut-être, qui sait ?

Ensuite, c'est Gabriel Luna qui s'est exprimé vis-à-vis de son personnage de Ghost Rider dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. :

J’ai vraiment apprécié. J’avais toujours l’habitude de dire [à propos d’un éventuel retour], je suis tellement fier de ce que nous avons fait, et je le laisse là et l’admire de loin.

Enfin, THR a demandé à l'actrice Kathryn Hahn si elle allait reprendre son rôle d'Agatha Harkness certes, mais dans l'un des prochains films Avengers. Voici sa réponse :

Je ne pense pas. Je pense que je le saurais maintenant.

De votre côté, quel est l'acteur que vous aimeriez voir de retour dans une adaptation de comics ?