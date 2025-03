Un retour de Bokeem Woodbine en Shocker dans le MCU ?

Dans Spider-Man : Homecoming, il y a plusieurs super-vilains qui apparaissent de manière plus ou moins directe. C'est notamment le cas du personnage Herman Schultz, plus connu sous le nom de Shocker, qui y apparaît en tant que vilain secondaire. Un personnage dont on ignore ce qu'il advient après les évènements de Homecoming.

Lors d'un entretien avec The Direct, la question a justement été posée à Bokween Woodbine, l'acteur qui tenait le rôle dans le film Spider-Man . Voici ce qu'il a déclaré :

Voilà une excellente question. Je me la pose également. Mais j'ai comme l'impression que ce n'est peut-être pas la dernière fois que vous voyez Shocker .

A noter également qu'il a été demandé à l'acteur s'il avait été question, à un moment ou à un autre, d'avoir un costume qui soit un peu plus proche de celui des comics. Voici sa réponse :

Nous en avons discuté. Ce n'était pas bon ou approprié pour le premier. Mais qui sait, à terme, nous pourrions nous rapprocher un peu plus de la combinaison classique. Nous n'avons jamais voulu couvrir son visage parce que je l'ai demandé spécifiquement. Et ils m'ont dit : "Non, tu joues avec ton visage. Nous voulons donc pouvoir vous voir".

De votre côté, est-ce que Shocker est un personnage que vous appréciez ? Aimeriez-vous le revoir dans le MCU ?