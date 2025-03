Hans Zimmer ne composera pas pour Marvel

Les films, c'est bien. Et pour qu'un film soit une bonne expérience, il y a de nombreuses choses essentielles à réaliser correctement et dans le lot, nous avons les musiques. Au fil des décennies, plusieurs compositeurs étant intervenus dans le monde du cinéma sont entrés dans la légende : John Williams, John Barry, Ennio Morricone ou encore... Hans Zimmer.

Récemment, il a été demandé à ce dernier si Marvel Studios l'avait déjà approché pour travailler sur un film du MCU. Sa réponse est pour le moins surprenante et sans ambiguïté :

Ils m'ont déjà approché, et à chaque fois... le timing n'était pas génial. Après, pour être tout à fait honnête, je recherche autre chose à présent. Vous voyez, j'ai fait le tiercé. J'ai fait Batman , Superman, Spider-Man et Wonder Woman ! Je veux dire, que voulez-vous que je fasse, quelques personnages secondaires ? C'était très arrogant de ma part de dire cela, mais en réalité, Kevin Feige m'a dit : "Hans, de quoi tu te plains ?"