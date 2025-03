[Sorties Comics] Vendredi 07 Mars

Bliss Comics



Le retour de Tomas Giorello, l'artiste hors norme de l'Oeil d'Odinn ! Tout a commencé il y a deux ans. Les monstres, auparavant discrets et méconnus, se sont mis à attaquer les humains de plus en plus souvent. L'humanité avait besoin d'une réponse : Joan Stockard et sa Monster Kill Squad, une équipe d'experts, allant de la sorcière païenne à sa rivale, l'exorciste aux pouvoirs sacrés, jusqu'au colosse à la force surnaturelle. C'est un lundi classique pour la MKS, qui intervient sur une banale attaque de clowns tueurs. Mais cette fois-ci, les évènements vont prendre un tournant (encore plus) étrangeâeuros Christos Gage est scénariste de TV et de comics. Il travaille notamment sur la série Netflix Daredevil ou encore New York : Unité Spéciale. Prolifique chez Marvel (Civil War, Spider-Man, Gwen Stacyâeuros) et Valiant (Ninja-K, Bloodshot), il est aussi l'auteur des énormes succès de librairie : Batman / Fortnite et Fortnite x Marvel.

Prix : 23€