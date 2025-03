Marvel annonce le retour des Runaways

Les Runaways... C'est toute une histoire... Lancé par l'incontournable Brian K. Vaughan et Adrian Alphona en 2003, le comics a eu un joli succès critique mais s'est cassé la figure plusieurs fois, faute de ventes. Et malgré la présence d'une adaptation diffusée de 2017 à 2019, depuis quelques années, c'est le calme plat pour cet univers... Tout du moins jusqu'à hier ! En effet, Marvel a annoncé le retour du groupe des Runaways. Par contre, cette fois, il ne s'agit pas d'une nouvelle série régulière mais bien d'une mini-série en cinq numéros réalisée dans le cadre de l'event One World Under Doom (oui, encore lui !). Le lien entre Doom et les Runaways ? Un Doombot ! En effet, le groupe s'est attiré les foudres du super-vilain après qu'un Doombot ait rejoint leur équipe. Et bien sûr, Doomsday part à leur recherche pour récupérer son bien.

Du côté des auteurs, nous allons trouver une belle équipe ! En effet, elle sera composée de Rainbow Rowell, l'ancien scénariste de Runaways et gagnant d'un award et Elena Casagrande qui, de son côté, était déjà intervenue sur Black Widow et qui a également une belle récompense en poche (un Eisner award dans son cas).

Voici les covers dévoilées jusqu'ici :

Sortie le 11 juin !