Nouveau pouvoir pour Wonder Woman

Attention, cette news contient des spoilers d'Absolute Wonder Woman #5. Si vous désirez conserver la surprise lors de votre lecture, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Comme vous le savez sans doute, aux Etats-Unis, du côté de DC Comics, nous sommes en pleine période Absolute. Une série de titres destinés à faire une revisite de tous ces super-héros. Et attention, lorsque l'on parle de "revisite", nous restons loin de la vérité.

Ainsi, dans le cas de Wonder Woman, nous avons une version bien plus sombre du personnage ceci étant dû, notamment, au fait qu'elle ait été élevée par Circe. Et c'est justement cette dernière qui lui a offert son nouveau pouvoir. Une nouvelle arme, pour être plus précis et quelle arme ! Cette fois encore, il s'agit d'un lasso mais cette fois, le but n'est pas de faire office de détecteur de mensonge mais de transformer celui qui est enlacé (le résultat dépendant de ce dernier).

Lors de son affrontement final avec le Tetracide, il est devenu clair pour Wonder Woman que la solution était d'utiliser sa nouvelle arme. De ce fait, elle a placé son lasso vert brillant autour du bras et... TADA ! Voilà le résultat :

Que pensez-vous de ce nouveau "pouvoir" ?