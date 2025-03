Marvel dévoile quel super-héros a tué Hitler

Attention, cette news contient des spoilers. Si vous désirez conserver la surprise lors de votre lecture, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Vous pensez être bon en Histoire ? Alors voilà une question pour vous. Comment est mort Adolf Hitler ? Un suicide ? Bbbbzzzzzzz ! Vous avez tout faux ! Mais rassurez-vous, le nouveau prof d'histoire, Monsieur Marvel, est entré dans ses fonctions et va vous expliquer tout ça. Ouvrez votre livre The Ultimates #10 :

Vous l'aurez compris, le dernier numéro de The Ultimates a levé le voile sur un évènement historique avant de le rattacher à l'univers Marvel. Dans cette version de l'histoire, nous apprenons qu'Hitler a été tué par un super-héros. Lequel ? La Torche Humaine ! Tout se passe lorsque la Guêpe lui demande ce que cela fait de tuer Hitler. Le Torche Humaine explique alors qu'il est obligé, un peu comme un ordinateur, d'effacer des souvenirs au fur et à mesure pour ne pas que son cerveau soit écrasé sous le poids de l'Histoire. Par contre, tuer Hitler, c'est un souvenir qu'il a gardé en full couleurs et en haute définition pour pouvoir revoir la scène encore et encore. Quant à savoir ce que cela fait, il répond, avec un sourire "cela me garde au chaud".

Voilà, à présent, vous savez tout de cette partie méconnue de l'Histoire. Vous pourrez donc, à partir de maintenant, briller en société en expliquant comment est véritablement mort Hitler.