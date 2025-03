Nouveau costume (et pouvoirs ?) pour Spider-Gwen

L'un des personnages les plus appréciés de l'univers Marvel, Spider-Gwen, va avoir droit à une petite MAJ de son costume et de ses pouvoirs. C'est en tout cas ce que les images de Spider-Gwen: The Ghost Spider #11 laissent entendre. En effet, nous nous retrouvonsur la planète Vyrrokis, à 12,3 années-lumière de la Terre. Là, deux races extraterrestres sont au milieu d’une guerre lorsque Spider-Gwen se téléporte en plein milieu avec son nouveau costume cosmique. Il conserve la même palette de couleurs que le costume classique de Spider-Gwen, sauf qu’elle a maintenant un casque spatial et des épaulettes.

Voici les images :

Et enfin, voici la preview :

Spider-Gwen pense qu'elle peut deviner qui sont les gentils et qui sont les méchants dans cette guerre, mais King Loki semble remettre en question sa façon de penser : Bah, c'est toi l'héroïne... vous le savez mieux que quiconque, je suppose".

L'équipe créative est composée de Stephanie Phillips, Paolo Villanelli, Matt Milla et Ariana Maher. Le numéro est prévu pour le mercredi 5 mars. Vous trouverez également de nombreuses images en fin de news.