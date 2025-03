[Sorties Comics] Mercredi 05 Mars

Hi Comics



Inédit dans le monde, ce volume a été confectionné en édition Master par HiComics spécifiquement pour la France. Il réunit des titres hors-séries, constitués de spin off, d’un cross over prestigieux, et d’un récit court publié pour la toute première fois en France.



Ce volume contient les récits suivants : « Décrocher la lune », « Grindhouse », « Petit coin », « Modèle réduit », « La musique adoucit les mœurs », « En pâles bataillons… ». Ils avaient préalablement été réunis dans deux volumes distincts : Ciel et Terre (publié par HiComics en 2021) et L’Âge d’or (publié par HiComics en 2022).



Ce volume 4 propose également « Train d’enfer », un cross over exceptionnel entre l’univers développé par Joe Hill et celui de Sandman par Neil Gaiman, dessiné par un Gabriel Rodriguez doublement inspiré. Enfin, une histoire (très) courte, « ...Mais foireux », créée pour le 15ème anniversaire de la parution du tout premier tome aux États-Unis, sera pour la première fois publiée en France.



Ce Master Edition exceptionnel intègre également des galeries d’illustrations, ainsi qu’un reportage photo, intitulé « Lovecraft, en pierre et en os », qui suit le pèlerinage des auteurs Joe Hill et Gabriel Rodriguez sur les traces et le passé de leur principale source inspiration : H.P. Lovecraft et la ville de Providence.

Prix : 35€