Un roman Batman avec le Sphinx / Riddler se passant entre les deux films de Burton

En octobre sortira un nouveau bouquin Batman. "Waouw, incroyable !", allez-vous me dire sur un ton sarcastique. Et vous auriez raison ! Des bouquins Batman , il y en a tous les mois. Sauf que voilà, cette fois, nous parlons d'un roman et, qui plus est... dans l'univers de Tim Burton !

En effet, John Jackson Miller est à l'écriture d'un nouveau roman Batman . Intitulé Batman: Revolution, il fera suite au roman sorti l'an passé, Batman: Resurrection et se passera entre les deux films de Tim Burton. Vous ne me croyez pas ? Alors, regardez plutôt le synopsis :

C’est l’été, et Gotham City a des raisons de se réjouir. Les derniers vestiges de l’héritage toxique du Joker se sont finalement estompés, juste à temps pour que le maire s’associe au magnat de la vente Max Shreck pour organiser une célébration du 4 juillet. Mais tout le monde ne se réjouit pas. La vigilance éternelle de Batman se poursuit alors que les menaces des gangs rivaux et des criminels masqués s’intensifient de jour en jour. Pendant ce temps, dans les rues, les manifestations se multiplient pour s’opposer aux excès somptueux de la ville. Personne ne connaît plus la lutte entre l’optimisme et le doute de Gotham que Norman Pinkus. L’humble garçon du Gotham Globe est le cerveau inavoué derrière le méga-populaire Riddle Me This word puzzles du journal. Mais Norman cache un secret. Il est l’homme le plus intelligent de Gotham City , utilisant ses compétences prodigieuses pour résoudre des crimes de manière anonyme pendant des années via la ligne de dénonciation de la police, avant même que Batman ne sache qu’il y a un crime à résoudre. Bien que ni la gloire ni la fortune ne trouvent Norman, il croit en la promesse de Gotham et en ce qui est juste... jusqu’à ce qu’il ne le fasse plus. L’homme que personne ne remarque regarde encore et encore la ville et ses dirigeants jeter leurs yeux au-dessus des toits vers Batman . Déprimé et pas apprécié à sa juste valeur, Norman élabore un plan : avec l’aide de nouveaux amis dangereux, il exploite les tensions latentes d'un été particulièrement long et chaud pour attirer le Chevalier Noir dans un jeu d’énigmes pour couronner le véritable sauveur de Gotham. Alors qu’ils s’affrontent, Norman, maintenant connu sous le nom de The Riddler , et Batman découvriront des secrets cachés sur le passé de Gotham qui auront des conséquences désastreuses pour l’avenir de la ville.

Dans le même ordre d'idée, la cover du livre a aussi été dévoilée et là encore, les liens avec le premier film de Burton sont plutôt évidents, voyez plutôt (à gauche, le roman et à droite, le film de 1989) :

Le livre sortira le 28 octobre 2025 aux Etats-Unis.