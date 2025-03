Daredevil : Born Again, Charlie Cox fait l'éloge de Jon Bernthal

C'est lors d'une interview avec GamesRadar+ que Charlie Crox aka Matt Murdock dans la série Daredevil: Born Again, s'est exprimé sur ce à quoi il fallait s'attendre à propos de Daredevil et du Punisher en équipe.

Voici ce qu'il a déclaré :

Il a quelques très bonnes scènes, vraiment, peut-être des moments iconiques. C'est un plaisir absolu de les tourner. J'ai l'impression que Jon et Charlie sont deux personnes très différentes, mais Daredevil et Frank se ressemblent bien plus l'un l'autre. Alors, il est amusant d'en jouer. Et souvent, lorsque je joue Daredevil dans une scène avec Frank, il me fait me rapprocher d'un Daredevil dont j'ai peur et qui m'excite. Et je pense que c'est écrit et intégré dans le matériel aussi [...]. Nous avons eu cette scène et il m'a appelé la veille et il m'a dit "certaines de ces répliques n'ont pas de sens pour moi, je dois un peu jouer avec elles. Voilà ce que je vais dire, je veux dire ceci. "Il a juste changé certaines de ses répliques, il avait en quelque sorte écrit son propre truc. J’ai donc dû m’adapter et réapprendre mon truc, ce que je peux tout à fait faire car il est brillant. Et puis nous arrivons sur le plateau et il n’a rien dit de tout cela, il a juste inventé une toute nouvelle série de répliques. Et j’étais comme, 'OK!'", a ajouté l’acteur.