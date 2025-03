Daredevil: Born Again, qu'est-ce qui a été gardé après la refonte ?

Si vous ne vous intéressez pas forcément à l'envers du décor, vous ignorez peut-être que la série Daredevil: Born Again est passée par plusieurs étapes de développement. Pour résumer la chose le plus simplement du monde, nous avons fini par passer d'une série plus ou moins liée à l'univers de Daredevil version Netflix à une suite bien plus directe avec, notamment, le retour d'énormément d'acteurs de la première incarnation du super-héros en série TV (des acteurs devant et derrière la caméra). Sauf que voilà, le premier projet n'en était pas à ses balbutiements. La nouvelle équipe créative avait déjà commencé à bosser. Du coup, il y a une question légitime que l'on peut se poser : qu'est-ce qui a été gardé entre cette première et cette seconde version du retour de Daredevil ? Le nouveau showrunner Dario Scardapane (The Punisher ) et la productrice exécutive Sana Amanat ont pris la parole à ce propos. Voici ce qu'ils ont déclaré à Collider :

Beaucoup de choses ont été conservées. Le truc, et je pense que Sana peut en parler, c'est qu'ils ont eu ce temps pendant la grève pour jeter un oeil à ce qu'ils avaient, et ces six épisodes étaient solides, vraiment. Je les ai vus bien plus tard. Ils étaient vraiment solides, mais le problème était de faire ressortir les thèmes et les sentiments que nous aimions de l'ancienne série et du contexte. Je le dis et je le répèterai. Ce premier épisode est celui qui nous emmène dans la course, et nous avions besoin d'avoir ces 15 minutes de ce premier épisode pour préparer le terrain. Ce que nous avons fini par faire, c'est que la quantité de matériel supplémentaire valait essentiellement trois épisodes, puis pas mal de matériel interstitiel à l'intérieur du corps des six épisodes du milieu.

Scardapane et Amanat ont également souligné le travail des anciens scénaristes dont certains sont restés avec eux et qui ont, notamment, mis en place un New York plus réaliste, plus naturel.

Enfin, ils concluent en disant qu'il s'agissait surtout d'une amélioration : un peu plus d'action, plus sombre, plus intense.