Les covers du comics Old Man Daredevil se dévoilent

S'il y a bien une série qui est attendue par les lecteurs de BD américaine, c'est bien Daredevil: Born Again. Et dans le merveilleux monde des comics... ben c'est un peu pareil ! Le titre Daredevil : Cold Day in hell tenu par Charles Soule et Steve McNiven a de quoi donner envie. Et ce n'est certainement pas les visuels dévoilés par Marvel qui vont nous faire changer d'avis.

En effet, l'éditeur a dévoilé huit covers de la saga en trois numéros. Il y a les covers régulières de McNiven mais également des variant covers réalisées par Rose Besch (Moon Knight: City of the Dead), Ben Harvey (One World Under Doom), Leinil Francis Yu (Wolverine), John Romita Jr. (Daredevil: The Man Without Fear), et Frank Miller (Daredevil: Born Again).

Les voici :

Pour rappel, dans ce récit, nous suivrons un Matt qui n'est plus un super-héros mais qui reste désireux d'aider les autres dans un monde plus injuste que jamais. Mais la donne change lorsqu'une catastrophe lui permet, miraculeusement, de retrouver ses sens améliorés. A présent, livré à lui-même ou non, il est décidé à reprendre le combat. Et cela tombe bien, Captain America a une mission capitale à lui confier.