Green Lantern contre Nightwing dans le nouvel extrait de Batman Ninja vs. Yakuza League

La suite de l'animé Batman Ninja sorti en 2018, c'est pour bientôt. A ce titre, après avoir diffusé un trailer, c'est à présent un extrait vidéo qui a été dévoilé par la team DC / Warner Bros afin de faire la promotion de l'animé dont la sortie est prévue pour le 18 mars aux Etats-Unis. Cette fois, il s'agit d'une vidéo mettant l'accent sur l'action puisque nous y suivons suite, essentiellement, Green Lantern contre... Nightwing !

Voici la vidéo :

Pour rappel, le film s'intitulera Batman Ninja vs. Yakuza League est mettra en scène Batman de retour du Japon médiéval. Voici le synopsis complet :

Dans cette suite de Batman Ninja, la Batman family revient est revenu dans le présent et découvre que le Japon a disparu, et qu’une île géante – Hinomoto – se trouve désormais dans le ciel de Gotham City . Au sommet se trouvent les Yakuza, un groupe d’individus surpuissants qui règnent sans honneur ni humanité et qui ressemblent étrangement à la Justice League. A présent, c'est à Batman et à ses alliés de sauver Gotham !

De votre côté, est-ce que cet animé vous emballe ? Ou pas du tout ?