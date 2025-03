Avengers : Secret Wars : Brad Winderbaum dément la rumeur de reboot du MCU

Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que les fans sont de plus en plus à penser que le MCU de Marvel est actuellement en mauvaise posture. Et vous n'êtes sans doute pas sans savoir non plus qu'il y a un grand nombre d'imbéciles bons qu'à créer des rumeurs. Et bien sûr, si vous additionnez les deux, vous tombez sur des rumeurs autour de dirigeants Marvel qui veulent absolument tout faire pour reprendre le MCU à zéro. De là est née la rumeur selon laquelle Avengers : Secret Wars aurait pour unique but de réaliser un reboot du MCU. Une rumeur démentie aujourd'hui pour Brad Winderbaum.

Voici ce que le producteur exécutif de Marvel a déclaré à ce sujet :

Vous ne pouvez pas vraiment faire un reboot total de quoi que ce soit. C'est une chose très difficile à faire dans un univers fictif vivant, qui respire... de juste repartir de zéro, à cause de tout l'investissement des fans et de leur amour pour les histoires qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui.

En somme, pour Brad Winderbaum, si une telle décision venait à être prise, cela tiendrait plus de l'irrespect envers les fans. Bien sûr, quant à la véritable tournure des évènements... seul l'avenir nous le dira.

