DC Comics lâche un trailer pour Batman : Hush #2

S'il y a bien un récit DC Comics qui est attendu de pied ferme par les fans en ce moment, c'est bien Hush #2, la suite de (l'exceptionnel) Hush. Et pour cause, non seulement on nous propose d'aller plus loin dans cette histoire qui a marqué tant de lecteurs mais, en plus, elle sera écrite et dessinée par les créateurs du titre originel : Jeph Loeb et Jim Lee. C'est dans ce cadre assez dingue que DC a dévoilé durant la nuit un trailer pour accompagner le comics.

Le voici :

Pour rappel, Batman Hush 2 a été annoncée lors de la dernière New York Comic Con en date. Le top départ est prévu dès Batman #158 soit le 26 mars. En France, le titre est paru sous le nom Batman : Silence. Il est, depuis, fréquemment réédité. Vous trouverez la fiche du comics originel ici. N'hésitez pas à vous le procurer pour soutenir MDCU. Pour se faire, il vous suffit de cliquer sur le lien puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue".