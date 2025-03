[Review VF] Edenwood tome 1

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 1 d'Edenwood, écrit et dessiné par Tony S. Daniel. Il est sorti le 12 février au prix de 16,95€. Il contient les titres US Edenwood #1 à 5.

Un adolescent est transporté malgré lui dans un monde terrifiant et prend part à une guerre séculaire entre sorcières et démons. Tony S. Daniel invente un univers sombre, violent et fascinant à la fois ou survivre est la règle numéro un.

Rion Astor est un ado qui vit à William's Bay, dans le Wisconsin. Parti à la recherche de sa petite amie disparue, il est happé dans un pays magique appelé Edenwood, un royaume multidimensionnel où une guerre féroce oppose sorcières et démons depuis des siècles. Rion est chargé de mener une escouade de tueurs de démons. Mais le véritable secret réside dans l'armure magique que Bastille, son mentor, lui a confectionnée.

Tony Daniel n’est pas un débutant dans la création d’univers et de séries. Je me souviens avoir apprécié ses The Tenth, F5 ou Silke, bien que c’était une autre époque. Depuis, l’auteur n’avait rien créé seul, et il est intéressant de voir ce dont il est capable aujourd’hui, surtout que son style graphique a évolué. Edenwood est en quelque sorte un récit de fantasy, dans un monde en guerre, où les ensorceleurs affrontent les démons. Nous suivons principalement Rion, qui se jette dans le monde des démons pour sauver la fille qu’il aime, Adelai.

L’univers de cet album est riche, et Tony Daniel ne fait pas beaucoup d'efforts pour nous le rendre parfaitement lisible. L’introduction se focalise sur un groupe de jeunes, et ne prend pas suffisamment de recul pour qu’on puisse bien saisir toutes les forces en jeu. C’est dommage puisque cela rend l’univers inutilement laborieux à comprendre. De ce j’ai compris, l’Edenwood est un autre monde où les sorciers combattent les démons, et un passage vers lui s’ouvre dans notre monde. La guerre s’étend désormais sur Terre.

L’autre difficulté du récit est de ne pas être linéaire. Nous suivons Rion à la fois quand il revient de l’Edenwood, et quand il y entre. De plus, le temps ne s’écoule pas géographiquement de la même façon, certains personnages vont vieillir plus rapidement que d’autres. Tout semble donc partir un peu dans tous les sens, mais les choses finissent par se poser, et on commence à y voir plus clair. L’histoire n’est finalement pas bien complexe, avec deux camps qui s’affrontent, avec certains rebondissements bien trouvés.

Niveau dessin, Tony Daniel est au top. Si vous aimez son style, il est ici à son meilleur niveau. Ses designs sont plutôt chouettes, et il n’a pas peur de montrer la violence. D’ailleurs le récit flirte à plusieurs moments avec l’horreur. En tout cas, l’auteur a mûri depuis ses dernières créations, et propose un univers plus riche, plus complexe et des dessins plus travaillés.

Le rythme de l’album est soutenu, au détriment du développement des personnages malheureusement. Cependant, ça reste un tome 1, et l’auteur a tout son temps pour se rattraper. Avec une introduction mieux fichue, afin de mieux saisir dès le début les enjeux, l’album aurait été une très bonne lecture. Sa complexité narrative offre en tout cas un potentiel de relecture. Et si la suite est aussi bonne, tout en nous éclairant plus sur cet univers, la série a le potentiel d’offrir un excellent moment de lecture.