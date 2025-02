On nous avait annoncé un tournage pour le mois de février et, visiblement, c'est bien le cas. En effet, l'ami James Gunn a dévoilé une photo du tournage de la très attendue série live Lanterns. Et si nous ne pouvons pas encore voir les costumes verts, nous pouvons bien voir Hal Jordan (Kyle Chandler) et John Pierre (Aaron Pierre) se tenir côte à côte.

Voici l'image :

La diffusion est prévue en 2026 sur HBO.