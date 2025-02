Live Twitch du jeudi 27/02 : Jack Kirby, Karaté Kid, jeux video Marvel, Star Wars, Doom et plus

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Pour commencer ce nouveau live, nous commencerons par parler des derniers numéro #1 VO que nous avons pu lire. Cela passera par Star Wars, du Zatanna, du Hulk et, bien sûr, plusieurs titres directement liés à One World Under Doom. Ensuite, nous commencerons un petit cycle saga Karaté Kid. Pour ce soir, c'est le tout premier film qui sera au centre des débats. Après cela, nous basculerons sur les jeux video Marvel. L'occasion pour nous de revenir un peu sur toutes les dernières annonces concernant les jeux sortis et les projets à venir. Enfin, nous terminerons avec notre rubrique "Les Gardiens ". Une rubrique dans laquelle nous mettons en avant un visage extrêmement important pour la culture geek. Ce soir, ce visage sera placé sous le signe des comics puisqu'il s'agit de l'immense Jack Kirby.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/secteur_2814, bonne journée à tous !

Pour rappel, le Secteur 2814 est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

