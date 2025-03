Gene Hackman, le Lex Luthor de Richard Donner, est bien décédé de causes naturelles

MAJ du 10/03 :

Il y a peu, nous vous annonçions le décès de Gene Hackman (voir ci-dessous). Et bien que la news initiale n'en faisait pas mention, il faut savoir que sa mort mais aussi celle de sa femme et de son chien ont été jugés suffisamment... "curieuses" pour que de grosses interrogations soient soulevées mais également pour qu'une autopsie soit réalisée. Cette dernière confirme que l'acteur est bien décédé de causes naturelles. L'acteur est mort d'une maladie cardiovasculaire, la maladie d'Alzheimer ayant également joué un rôle à ce sujet.

Concernant sa femme, Betsy Arawaka, elle serait morte une semaine avant environ son mari de l'hantavirus, un virus transmissible par les souris et qui peut être mortel.

- - -

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Gene Hackman dans la journée d'hier, à l'âge de 95 ans. Acteur qui avait pris sa retraite en 2004, il est, pour beaucoup de lecteurs de comics, avant tout le Lex Luthor dans l'univers de Superman version Richard Donner. A ce titre, il avait incarné le super-vilain à trois reprises soit dans les films 1, 2 et 4.

Au-delà de cela, l'acteur s'est également distingué dans d'autres films tels que Impitoyable, Bonnie & Clyde ou encore L'aventure du Poséidon (que je vous recommande) pour ne citer qu'eux.

Reconnu par ses pairs, Gene Hackman a été nommé six fois aux oscars, en a remporté deux en plus de quatre Golden Globes, d'un Screen Actors Guild Award et de deux BAFTA, pour ne citer que ces récompenses.

Une bien triste nouvelle qui sous-entend également que tous les acteurs principaux du film Superman de 1978 nous ont à présent quittés. Au niveau des acteurs plus secondaires, il y en a encore quelques uns tels que Valerie Perrine, Marc McClure, Jeff East et, bien sûr, nos trois kryptoniens : l'immense Terence Stamp, Sarah Douglas et Jack O'Halloran.

Nos condoléances vont à la famille et à l'entourage de l'acteur.

Merci pour tout, Gene...