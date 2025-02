James Gunn s'exprime sur les scènes post-credits, les connexions entre les films et plus

James Gunn s'est (une fois encore) exprimé sur les films DC Comics. Et cette fois, les déclarations sont plutôt intéressantes dans le sens où elles concernent l'ensemble des films DC Comics. Ainsi, lorsque Safran a déclaré qu'ils savaient vers quoi ils se dirigeaient et que James faisait attention à ce que toutes les pièces se mettent correctement en place, ce dernier en a profité pour rebondir sur les scènes de fin de crédit. Voici ce qu'il a déclaré :

Elles peuvent être un véritable cauchemar (ndlr : en parlant des scènes post-crédits). J'ai fait des choses par le passé dans lesquels je mettais des scènes post-crédits et vous savez, comme pour écrire GOTG 3, et j'étais du genre, je n'étais pas vraiment sûr de savoir si Adam Warlock devait y être ou non, mais j'ai fait une p**** de promesse aux gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je me dis, oh, eh bien, maintenant, genre, j'écris le scénario et les choses changent, et je me dis, il est en quelque chose, vous savez, coincé là-dedans. Et je l'aime bien dans le film. J'aime le personnage, mais cela l'a rendu un peu moins élégant à certains égards, le film. Et donc, je fais vraiment attention à ce genre de promesses que nous ne savons pas si nous pourrons les tenir.