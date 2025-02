Daredevil: Born Again, on a les premiers retours et on parle du meilleur pilot du MCU

On s'approche tout doucement des débuts de la série Daredevil: Born Again. Quelques personnes ont eu l'immense chance de voir le premier épisode et, attention les yeux ! Non seulement les retours sont presque tous très bons mais, en plus, ledit épisode s'annonce exceptionnel !

En effet, la plupart des gens s'accordent à dire que Charlie Cox en Daredevil et Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk n'ont rien perdu de leur superbe. Concernant le ton de la série, on parle d'une symphonie de violence avec un ton résolument dark. Enfin, certains vont jusqu'à parler de "meilleur épisode pilot du MCU jusque-là et de loin". De quoi faire saliver les fans !

Concernant les défauts qui sont un petit peu plus mis en avant, on notera que la CGI est montrée du doigt. Pour les intéressés, vous trouverez des réactions en anglais, ici.

Bref... Cette nouvelle série s'annonce sous les meilleures auspices, qu'en pensez-vous ?