Your friendly neighborhood Spider-man : l'animé avait l'interdiction d'utiliser les Fantastic Four

C'est lors d'une interview récente avec The Breakroom que le showrunner de Your friendly neighborhood Spider-Man , Jeff Trammell, est revenu sur plusieurs interdiction de la part de Marvel en terme d'utilisation de personnages.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je ne pouvais pas utiliser les Fantastic Four. C'était une déception, forcément. J'avais des idées pour eux, mais j'ai dû prendre une autre direction. Parfois, lorsque vous ne pouvez pas utiliser un personnage, cela vous pousse à explorer de nouvelles options. Vous ne pouvez pas vous contenter de jouer la sécurité, vous devez faire preuve de créativité et proposer des idées nouvelles.

Plus surprenant, Marvel a également refusé que le showrunner utilise le super-vilain secondaire Big Wheel. De là, plusieurs voix sur internet ont expliqué que s'il y avait un tel blocage, c'était forcément parce que Marvel / Disney avait un plan pour le personnage. De fil en aiguille, certains en sont venus à spéculer sur l'intervention du personnage dans le film Spider-Man 4.

Jeff Trammell a néanmoins fait remarquer que l'interdiction datait de 2021, à une époque où No Way Home n'était même pas encore sorti et qu'il ne vallait mieux pas partir sur de telles hypothèses.