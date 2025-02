En mai, Marvel va lancer une mini-série intitulée Ultimate Spider-Man : Incursion. Elle sera écrite par Deniz Camp (Ultimates) et Cody Ziglar (Miles Morales: Spider-Man), et dessinée par Jonas Scharf (Ultimate Universe: one year in). Cette histoire racontera comment Miles Morales , pour retrouver sa petite sœur, va se retrouver dans ce nouvel univers Ultimate. Des éléments pour la suite seront aussi intégrés, notamment le retour du Maker.