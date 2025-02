DC relance Batman du numéro 1

La rumeur courrait, et Bleeding Cool la confirme : le série Batman en cours va se terminer, et une nouvelle sera lancée en septembre 2025. Nous aurons donc de nouveau un Batman #1, et l'équipe artistique à la barre de cette relance sera composée de Matt Fraction au scénario et Jorge Jimenez au dessin.

La présence de Jimenez n'étonne pas puisqu'il est un peu le dessinateur régulier de la série depuis quelque temps. Il est plus étonnant de voir Fraction, plus connu pour ses séries Marvel comme Invincible Iron Man , FF, The Immortal Iron Fist, Uncanny X-Men ou Hawkeye . Il sera intéressant de voir sa vision sur le personnage.

Le run de Chip Zdarsky passé, nous aurons Hush 2 de Jeph Loeb et Jim Lee qui conclura la série en cours. La relance sera aussi l'occasion pour Batman d'arborer un nouveau costume, avec un logo réimaginé. Il y aura aussi une nouvelle Batmobile, et de nouveaux personnages.