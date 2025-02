IDW lance un univers partagé sur Godzilla

Les univers partagés de licence connus sont à la mode en ce moment. Après le succès de l’Energon Universe, c’est au tour d’une licence d’IDW Publishing de subir le même traitement, celui de Godzilla.

L’éditeur lancera donc un univers partagé accompagné d’une itération inédite de Godzilla avec une nouvelle apparence et sa propre continuité qui diffère des événements du film de 1954. Cet univers est composé de trois titres aux ambiances différentes.

La première série régulière toute simplement nommée Godzilla voit l’histoire débuter en 1954 lorsque l’humanité fait des expériences sur une mystérieuse source d’énergie, le Kai-Sei, réveillant Godzilla et d’autres terrifiants Kaiju. Pendant des décennies, l’humanité a subi les assauts des Kaijus. Les Etats Unies ont créé la G-Force pour faire face à ces monstres géants. L'arrivée de Jacen, un adolescent qui possède le pouvoir de Godzilla, va peut-être sauver le monde ou le condamner. La série comportera des clins d’œils à toutes les itérations de Godzilla, par exemple l’un des membres de la G-Force sera Jet-Jaguar (Un robot géant apparaît dans le film Godzilla vs Megalon).

Elle sera écrite par Tim Seeley (Nightwing Rebirth) et dessinée par Nikola Cizmesija (Batman & Robin Dynamic Duo) et débutera le 23 juillet.

Le second titre, Godzilla: Escape the Deadzone explora une zone où les Américains ont tenté de reproduire les expérimentations menant à la création de Godzilla en 1954 avec des conséquences désastreuses. Une partie des Etats Unies est complètement irradiée, habitée par des mutants et des monstres. On y suit un hybride mi-humain, mi-kaiju qui va chercher à survivre et découvre les mystères de cette Deadzone.

Le premier numéro sortira en août, et sera écrit par Ethan Parker & Griffin Sheridan (Kill Your Darlings) et illustré par Pablo Tunica (Teenage Mutant Ninja Turtles).

Enfin, la dernière série est Starship Godzilla par Chris Gooch et Oliver Ono (Godzilla: Monster Island Summer Camp). On y suit un groupe de mercenaires qui accomplit des missions sur les Kaijus à travers la galaxie, avec un secret qui pourrait impacter l’univers. Cette série se concentra sur l’aspect cosmique de la mythologie de Godzilla en rencontrant des races aliens comme les Xiliens.

L'éditeur prévient qu’il n’arrêtera pas pour autant de faire des mini-séries Godzilla sans lien avec ce nouvel univers étendu. Un premier aperçu des trois séries sera disponible dans le Free Comic Book Day 2025: Godzilla - The New Heroes #1 en mai 2025. Maintenant à voir si un éditeur français publiera ces titres en France.