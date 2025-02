Replay du Twitch du Jeudi 20 février : Spider-Man, Captain America, Nosferatu, Dragon Ball et plus

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, Vous trouverez l'intégralité du live ici.

Et pour ceux qui ne sont intéressés que par un sujet précis, voici les liens des différentes parties :

Notre avis sur Dragon Ball Daima (épisodes 14 à 18 et la blague du Goku SSJ4) :

Autres geekeries #2 : Nosferatu, Un parfait inconnu, Mary, Severance, WWE 2K24...

Notre avis sur Captain America Brave New World :

Your Friendly Neighborhood Spider-Man : notre avis sur la saison 1 :

- - -

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Pour commencer ce nouveau live, nous commencerons par parler des derniers épisodes de la série animée Dragon Ball Daima. Une poignée d'épisodes qui, à mon humble avis, viennent de ruiner tout ce qui a été fait jusque-là. Ensuite, nous passerons à la rubrique "autres geekeries" durant laquelle nous aborderons les films Mary et Nosferatu, les séries Georgie and Mandy's first mariage et Severance, entre autre. Après cela, nous basculerons du côté des comics en vous proposant une analyse de la saison 1 de Votre Fidèle Serviteur Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man en VO) ainsi que notre avis sur le dernier Marvel Captain America : Brave New World.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/secteur_2814, bonne journée à tous !

Pour rappel, le Secteur 2814 est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/secteur_2814/