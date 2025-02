Nouveau poster pour Captain America: Brave New World

C'est sur le compte Instagram de Captain America qu'une toute nouvelle affiche a été dévoilée afin de faire la promotion de Captain America: Brave New World. Cette fois, nous n'y voyons que deux acteurs ainsi que leur personnage. Vous vous en doutez, il s'agit d'Anthony Mackie / Sam Wilson et de son adversaire, Harrison Ford / Red Hulk .

Voici l'affiche :

Concernant le film en lui-même, il n'y a pas de changement majeur pour le moment dans le sens où on ne parle pas de gros contrecoup pour sa deuxième semaine d'exploitation, tout comme on ne parle pas non plus de meilleurs retours. Au moment où j'écris ces lignes, le film oscille toujours aux alentours de 49-50% sur rotten tomatoes.

Pour rappel, vous trouverez la critique du film de plusieurs membres du staff ici.